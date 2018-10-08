Курьер плюнул в пиццу и пошел под суд

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В Турции начались слушания по делу плюнувшего в пиццу курьера. Как сообщает Daily Mail, ему может грозить до 18 лет тюремного заключения.

Инцидент произошел в городе Эскишехир в марте. Доставщик пиццы, 18-летний Бурак С. (Burak S.) открыл коробку и наклонился над ней с телефоном в руке. Он плюнул в пиццу, а затем отнес ее на пятый этаж, заказчику по имени Хусейн Альюз (Huseyin Alyuz).

Курьеру предъявили обвинения в «подвержении опасности жизней людей посредством отравления еды или ее порчи», за что ему может грозить от 2 до 15 лет тюрьмы, и в «порче товаров и подвержении опасности здоровья клиента», что карается сроком от четырех месяцев до трех лет.

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Сам Бурак утверждает, что открыл коробку, чтобы проверить состояние пиццы, потому что по пути попал в небольшую аварию. «Я узнал, что заказавший пиццу мужчина осыпал проклятиями мою коллегу Эйлин, принимавшую заказ. Я знал, что это проблемный клиент. Я открыл коробку, чтобы убедиться, что пицца цела, а затем сфотографировал ее и отправил Эйлин. Я абсолютно точно не плевал в нее», — заявил он на суде.

Альюз утверждает, что во время заказа пиццы «никого не проклинал». Он уже съел два куска, когда ему пришло сообщение от племянника-консьержа с текстом «не ешь пиццу». Затем они вместе посмотрели запись с камер и решили, что курьер плюнул в пиццу. Ранее турок заявлял, что от стресса похудел на шесть килограммов.

Уголовный суд отложил слушания до февраля. До этого времени эксперты должны оценить, мог ли клиент заразиться чем-то, если бы съел пиццу целиком. Потребительский суд еще не вынес решение.

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