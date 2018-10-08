Нокаут туриста одной правой попал на видео

В испанском Магалуфе мужчина обвинил торговца в краже украшения. Между ними завязалась драка, которую сняли прохожие, сообщает издание Daily Express.

Пользователь Ники Смит (Nicky Smith) опубликовал на своей странице в Facebook ролик с названием «Уборка в Магалуфе». На записи видно, как неизвестный мужчина в форме итальянского футбольного клуба «Интер» держит своего противника за футболку и о чем-то громко с ним спорит. Предположительно, он пытается показать ему снимок, на котором видно, что у него было шейное украшение. Внезапно торговец отталкивает мужчину, два раза бьет его правой рукой и уходит. Пострадавший падает на землю и остается лежать без сознания.

По информации издания, турист был доставлен в одну из местных больниц в тяжелом состоянии с травмами спины, живота и груди. Как сообщил пользователь, загрузивший видео в сеть, уличный торговец «был арестован, но к сожалению, легко отделался и уже завтра будет отпущен».

В октябре этого года пользователь Facebook Александр Ткаченко разместил на своей странице видео с массовой дракой цыганок в украинском Кременчуге. Потасовка произошла около продуктового ларька: как рассказал Ткаченко, женщины не смогли поделить орехи.

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