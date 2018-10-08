Подмосковным жителям укажут на заповедники

Информационные щиты по заказу минэкологии Подмосковья уставят в местах обитания редких видов животных и птиц, сообщится на сайте областного правительства в понедельник, 8 октября.

«Щиты необходимы для того, чтобы туристы, дачники и жители муниципалитетов были осведомлены о том, какие краснокнижные виды отмечены на территориях, а также об особенностях режима особой охраны в расположенных здесь заказниках», — сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

До конца года щиты появятся на территории заказников «Журавлиная родина» и «Дубненский левобережный заказник», где обитают серые журавли и другие редкие виды фауны и флоры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал чиновников больше внимания уделять вопросам сохранения природного богатства Мособласти. Он подчеркнул, что решение экологических проблем не должно быть второстепенной задачей.

В июле прошлого года ученые обнаружили на территории Подмосковья редкого пернатого хищника — орла-карлика. Его не было в этих местах почти 30 лет. Также прошлым летом пара черных аистов дала потомство. Птицы не селились в регионе почти сто лет. После этого власти заговорили об улучшении экологических условий.

