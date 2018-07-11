В Подмосковье нашли редкое водное растение

В ходе обследования лесного озера на востоке Подмосковья впервые с 1929 года обнаружено редкое водное растение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 11 июля.

«Специалистами природоохранного фонда "Верховье" зафиксировано произрастание кубышки малой из семейства Кувшинковых, занесенной в Красную книгу Московской области под 2-й категорией. В последний раз этот вид отмечали в Щелковском районе еще в 1929 году. Тогда это растение было встречено в другом озере, где в настоящее время исчезло», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он также отметил, что местообитание этого растения будет включено в состав создающегося природного заказника регионального значения.

Кубышка малая чаще обитает в озерах, прудах и водохранилищах. В Европейской России практически не встречается. Одной из причин ее сокращения ученые считают загрязнение водоемов.

Летом прошлого года Министерство экологии Московской области взяло под охрану клюквенные болота в городском округе Шаховская, на землях Волоколамского лесничества. Тогда Коган отмечал, что в заказнике растет морошка, занесенная в Красную книгу Подмосковья.