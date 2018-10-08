Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность мероприятий инвестиционной направленности, которые состоятся в регионе на этой неделе. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 октября.

«Завтра пройдет форум, позже — открытие большого логистического комплекса. Мы большое внимание уделяем созданию рабочих мест, инвестициям. Это является заметной частью нашей работы», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Губернатор также призвал чиновников своевременно завершить государственные и муниципальные программы по благоустройству и капитальному ремонту.

«Сейчас идет активная подготовка к раздельному сбору мусора. Наша стратегическая задача — чтобы не только были контейнеры разного назначения, но и чтобы жители четко понимали, какая машина и куда увозит мусор», — добавил он.

Ранее губернатор заявил о необходимости повышения инвестиционной привлекательности Московской области. По его словам, это позволяет создавать новые рабочие места, тем самым улучшая экономические показатели. Воробьев распорядился увеличить количество мероприятий, направленных на ознакомление бизнес-сообщества с возможностями региона. Подмосковная делегация проводит презентации инвестиционной привлекательности области также за рубежом, отмечается на сайте правительства.

