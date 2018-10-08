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Van Cleef & Arpels не приедет на женевский часовой салон

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Стенд Van Cleef & Arpels на SIHH-2017

Ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels не примет участия в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в январе 2019 года. Это следует из пресс-релиза, поступившего в распоряжение редакции «Ленты.ру» в понедельник, 8 октября.

Название дома отсутствует в перечне участников Салона высокого часового искусства (SIHH) 2019 года, официально опубликованном в преддверии мероприятия компанией Richemont — владельцем Van Cleef & Arpels, а также других часовых марок класса люкс, участвующих в SIHH, таких как Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Montblanc, Baume et Mercier. Представители компании Van Cleef & Arpels пока не делали официальных заявлений относительно своего неучастия в SIHH-2019, но, по информации «Коммерсантъ», подтвердили, что название бренда отсутствует в списке участников салона не случайно.

Компания Van Cleef & Arpels привозила на SIHH свои часовые новинки. Предметы высокого ювелирного искусства дом представлял на Биеннале антикваров (до 2014 года), а также на ежегодных презентациях во время июльской Недели высокой моды в Париже.

Ранее в сентябре 2018 года швейцарские часовые мануфактуры Audemars Piguet и Richard Mille, не принадлежащие компании Richemont, объявили о прекращении с 2020 года своего участия в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH). Выставка в январе 2019 года станет последней, на которой эти мануфактуры представят свои коллекции. Причиной прекращения участия компании называют желание сконцентрироваться на конечном потребителе. «С 2020 года пути SIHH и Audemars Piguet расходятся, — заявил CEO компании Франсуа-Анри Беннамиас (François-Henry Bennahmias). — Мы намерены сосредоточить внимание непосредственно на наших клиентах».

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