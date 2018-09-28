Audemars Piguet и Richard Mille покидают женевский часовой салон

Швейцарские часовые мануфактуры Audemars Piguet и Richard Mille объявили о прекращении с 2020 года своего участия в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH). Об этом сообщает Monochrome.

Выставка в январе 2019 года станет последней, на которой эти мануфактуры представят свои коллекции. Причиной прекращения участия компании называют желание сконцентрироваться на конечном потребителе. «С 2020 года пути SIHH и Audemars Piguet расходятся, — заявил CEO компании Франсуа-Анри Беннамиа (François-Henry Bennahmias). — Мы намерены сосредоточить внимание непосредственно на наших клиентах».

Audemars Piguet и Richard Mille не принадлежат компании Richemont, крупнейшему участнику SIHH.

В июле 2018 года крупнейший участник другой швейцарской ежегодной ювелирно-часовой выставки — BaselWorld — компания Swatch Group заявила о планах покинуть площадку в следующем году. Исполнительный директор Swatch Group Ник Хайек (Nick Hayek) пояснил, что BaselWorld больше не является актуальной и полезной для компании, так как часовой бизнес стал «более прозрачным, более быстрым и более спонтанным».

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