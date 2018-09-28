Ценности
 
Последние новости
В пенсионную систему внесут очередные изменения
Рублю предрекли новый взлет
Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери
У «русских хакеров» нашли новое оружие
В Малайзии исламский суд покарал мать-одиночку за секс
Бывший спецназовец избил подростка с аутизмом в Казани
Стоявший первым в очереди за новым iPhone парень разорвал талон и ушел ни с чем 
США показали нанесший авиаудар F-35B
Актрису застыдили за откровенный вид на слушании о сексуальных домогательствах
Пассажирский самолет промахнулся мимо посадочной полосы и свалился в море
Новости партнеров

Audemars Piguet и Richard Mille покидают женевский часовой салон

Перейти в «Мою Ленту»

Швейцарские часовые мануфактуры Audemars Piguet и Richard Mille объявили о прекращении с 2020 года своего участия в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH). Об этом сообщает Monochrome.

Выставка в январе 2019 года станет последней, на которой эти мануфактуры представят свои коллекции. Причиной прекращения участия компании называют желание сконцентрироваться на конечном потребителе. «С 2020 года пути SIHH и Audemars Piguet расходятся, — заявил CEO компании Франсуа-Анри Беннамиа (François-Henry Bennahmias). — Мы намерены сосредоточить внимание непосредственно на наших клиентах».

Audemars Piguet и Richard Mille не принадлежат компании Richemont, крупнейшему участнику SIHH.

В июле 2018 года крупнейший участник другой швейцарской ежегодной ювелирно-часовой выставки — BaselWorld — компания Swatch Group заявила о планах покинуть площадку в следующем году. Исполнительный директор Swatch Group Ник Хайек (Nick Hayek) пояснил, что BaselWorld больше не является актуальной и полезной для компании, так как часовой бизнес стал «более прозрачным, более быстрым и более спонтанным».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Industry News Audemars Piguet and Richard Mille Will Leave the SIHH as of 2020
Главная швейцарская часовая выставка останется без крупнейшего участника
Женщинам предложили часы цвета персика на солнечной батарее
Ценности
Ценности00:01Сегодня

Развели по понятиям

Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
03:57Сегодня

Tod's посотрудничает с известными дизайнерами

13:0625 сентября

Магазины захотели брать с покупателей плату за примерку одежды

03:40Сегодня

Покупателей нового iPhone научат снимать клипы

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
13:0527 сентября

Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs

18:3821 сентября

Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом

14:0927 сентября

Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
20:5326 сентября

Объявлен главный цвет осени

16:3910 сентября

Boss воссоздал на нью-йоркском показе атмосферу Калифорнии

11:3727 сентября

Составлен список вечно модных вещей

Россия
Луч надежды
Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
Аттракционы-убийцы
Кто ответит за травмы детей?
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
В Петербурге закрыли школу для детей иностранных дипломатов
Рожденный в петербургском метро ребенок остался без матери
На ТВ рассказали о приказе Сердюкова выгнать из госпиталя взорванного генерала
Кремль отреагировал на расследование о «полковнике ГРУ» Чепиге
Все материалы
Мир
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
В Малайзии исламский суд покарал мать-одиночку за секс
Реактивный самолет развалился пополам при приземлении в США
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Ученые защитят от кастрации бегемотов Пабло Эскобара
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
В Лондоне установили личность третьего «отравителя Скрипалей»
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Константинополь объяснил решение предоставить Украине автокефалию
Порошенко принял в дар от США списанные 30-летние катера
Машины российских дипломатов в Киеве облили нечистотами
Украина обвинила Венгрию в «гуманитарной агрессии»
Все материалы
Экономика
Заклеймят
Россиян заставят переплачивать за лекарства и продукты. Все уже решено
Рублю предрекли новый взлет
В пенсионную систему внесут очередные изменения
Не довезли
Компания «Возовоз» близка к фиаско
Германия ответила на обвинения в зависимости от России
Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
Все материалы
Силовые структуры
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Элитного ательера атаковали клиенты
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Автомобили в России начнут регистрировать по-новому
Сестер Хачатурян отпустили из СИЗО
Гаишники сбили пешехода и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
В космосе нашли опровергающий законы физики объект
Обнаружен затонувший китайский крейсер с оружием
Россияне стали терять интерес к новым iPhone
Россиянин нашел на берегу моря устройство с надписью «Ликвидатор»
Все материалы
Спорт
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Моуринью
Ожидающим в очереди iPhone предложили побить друг друга
Загитова прокомментировала побитый мировой рекорд
Турнир по MMA пройдет в московском метро
«Локомотив» вновь лишился Смолова
Все материалы
Культура
Тихо, Дон
Кино недели: «Дон Кихот» Гиллиама, десктоп Бекмамбетова, любовь Мещаниновой
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Перемололи этих задротов, они и дернуться не успели»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
В финал чемпионата мира по брейкдансу прошли две россиянки
Актрису застыдили за откровенный вид на слушании о сексуальных домогательствах
Уничтожающий независимые кинофестивали законопроект решили смягчить
Запашный описал угрюмую реальность защитивших избитую тигрицу «зоошизоидов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Журналист назвал жертв домогательств лживыми уродинами и лишился работы
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Мем с отчаявшимся мотыльком захватил интернет
Телешоу случайно показало участников с тремя руками
Таксист попытался наказать нарушителей и опозорился сам
Facebook поймали на сливе секретных данных о пользователях
Все материалы
Ценности
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Tod's посотрудничает с известными дизайнерами
Покупателей нового iPhone научат снимать клипы
Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Пассажирский самолет промахнулся мимо посадочной полосы и свалился в море
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Мужчина опоздал на самолет и в отместку снял штаны
Все материалы
Из жизни
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Взрыв цистерны с просекко на итальянском винзаводе попал на видео
Смертельно больной ветеран распродал пожитки ради денег на похороны
Лишенная титула «Мисс Украина» впервые публично объяснилась
Голые сектанты уверовали в конец света и похитили соседей
Все материалы
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Inifiniti подготовила к Парижу прототип с «формульными» технологиями
Первый седан проекта «Кортеж» отправили за границу
BMW объявила российские цены на родстер Z4
Все материалы
Дом
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Московские цены
Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
Стал известен внешний облик домов в районах реновации
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Вложения в российскую недвижимость обвалились на треть
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Все материалы