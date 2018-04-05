Женщинам предложили часы цвета персика на солнечной батарее

Японская компания Casio представила на выставке BaselWorld новые женские часы под брендом Sheen, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модель SHS-4524CG предлагается в корпусе и на браслете с напылением оттенка «персиковое золото». Для циферблата часов выбран оттенок Peach Pink («персиковый розовый»).

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Граненые часовые метки модели позололочены в оттенке «розовое золото», на 12-часовой метке размещены два кристалла Swarovski. Круглая апертура даты находится в положении «3 часа». Кварцевый механизм часов работает от солнечной батареи, заряда аккумулятора без подзарядки хватает на пять месяцев. Браслет новинки можно уменьшить без специальных инструментов.

Sheen — японский бренд женских кварцевых часов в классическом стиле. Входит в корпорацию Casio. Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

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