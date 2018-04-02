Выпущены часы с яхтенной палубой

Швейцарская часовая мануфактура Breguet и фонд Race for Water Foundation во время ювелирно-часовой выставки BaselWorld объявили о сотрудничестве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

К этому событию приурочен выпуск специальной серии модели часов Marine 5517 Race for Water с автоматическим механизмом калибра 777A в 40-миллиметровом корпусе из титана.

Фото: Breguet

На синем циферблате модели в традиционной технике «Парижские гвозди» (clous de Paris) выгравирован силуэт палубы яхты-катамарана Race for Water — эко-корабля, который перемещается благодаря использованию возобновляемой энергии из различных источников (солнечная энергия, водородное топливо) и на тяге в виде воздушного змея.

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Все участники кругосветного перехода на этой яхте — The Race for Water Odyssey — будут экипированы часами из специальной серии. «Одиссея», во время которой судно с исследователями и экологами остановится в 35 точках мира, началась в 2017 и завершится в 2021 году.

Фонд Race for Water Foundation создан для защиты водных ресурсов Земли, в том числе океанов. Цель организации — находить, популяризировать и применять решения для использования пластикового мусора в полезных целях, а также создание новых источников дохода для людей, живущих в наиболее загрязненных прибрежных районах.

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