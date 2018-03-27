Японцы показали электронные часы в стиле ретро

Японская компания-производитель часов Casio представила очередную коллаборацию под брендом G-Shock, приуроченную к его 35-летию, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Модель GMW-B5000KL kolor x G-Shock создана совместно с японской маркой одежды kolor. Характерный четырехугольный корпус ударопрочной модели, впервые выпущенной в 1983 году, не пластиковый, как ранее, а выполнен из металла с покрытием цвета золота. Из того же материала выполнена пряжка пластикового ремешка.

Фото: Casio 1 /2

На заднюю крышку часов нанесены логотипы обеих марок и гравировка в честь юбилея часового бренда. Часы поступят в продажу ограниченным тиражом 700 экземпляров.

Материалы по теме Держат удар Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа

В феврале 2018 года G-Shock выпустил модель часов GWG-1000 Mudmaster для экстремальных условий. Они устойчивы к внешним воздействиям и вибрации, снабжены защитой от грязи, пыли, песка и мелких камней. Кнопки на корпусе также защищены от загрязнений и повреждений. Часы позволяют определять азимут, также в них имеется барометр, благодаря которому владелец узнает о смене погоды.

Бренд G-Shock специализируется на создании мужских и женских ударопрочных электронных часов, а также моделей для использования в экстремальных условиях, например, под водой. Бренд входит в корпорацию Casio. Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!