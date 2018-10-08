Электросетевой комплекс страны подготовился к зиме

Всероссийское совещание о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению грядущего осенне-зимнего периода при участии министра энергетики РФ Александра Новака и Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева состоялось в рамках Российской энергетической недели в Москве. Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский рассказал на встрече о мероприятиях, выполненных компанией для подготовки электрических сетей к надежной работе в осенне-зимний период 2018-2019.

Павел Ливинский отметил, что взятые «Россетями» год тому назад обязательства по повышению надёжности и бесперебойности энергоснабжения потребителей выполнены в полном объеме: «Нам удалось значительно снизить показатели аварийности в электросетях. За 8 месяцев 2018 года средняя частота прекращения передачи электрической энергии снизилась на 39 процентов, средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии сократилась на 33 процентов, а количество технологических нарушений в сети 110 киловатт и выше снизилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Министр энергетики РФ Александр Новак дал высокую оценку работе «Россетей» по повышению показателей надежности энергоснабжения бытовых потребителей, отметив, что в первую очередь этому способствовала системная работа компании по модернизации электросетевого хозяйства, а также работы по расчистке просек ЛЭП.

«На техобслуживание и ремонт в текущем году направлено 64 миллиарда рублей, что на 3 миллиардов больше чем в 2017 году», — сообщил глава «Россетей». «Сформировано порядка 10 тысяч бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах общей численностью более 50 тысяч человек. Подразделения укомплектованы автомобильной и специальной техникой и оборудованием для работы в круглосуточном режиме в количестве свыше 51 тысячи единиц. Обеспечена готовность к применению более 5,3 тысячи резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 417 мегаватт», — отметил он.

Министр энергетики Александр Новак поддержал работу «Россетей» по проведению учений в отдельных субъектах РФ, где особо остро стоят вопросы надежности энергоснабжения потребителей, связанные с угрозой массовых отключений. По его мнению, опыт «Россетей» позволит в сжатые сроки реализовать программу восстановления основных фондов, снизить потери, повысить надежность.

Павел Ливинский в своем докладе подчеркнул, что минувшим летом в Республике Дагестан были проведены масштабные учения, по итогам которых более 1 миллиона человек получили надежное и качественное электроснабжение. Сейчас на особом контроле «Россетей» находятся учения энергетиков в Тверской области и Республике Карелия, на которых в общей сложности занято более 8 тысяч специалистов и около 1,5 тысячи единиц техники.

Также глава Минэнерго поручил форсировать реализацию мероприятий по консолидации сетевых активов на базе «Россетей».

«В рамках работы холдинга по консолидации сетей, группа компаний консолидировала трансформаторные подстанции мощностью 133 мегавольтампер и 1 240 километров ЛЭП. Запланирована реализация 320 проектов по консолидации», —отметил Павел Ливинский.

В свою очередь, генеральный директор АО «СО ЕЭС» Борис Аюев высоко оценил проведенную ПАО «Россети» работу по формированию и утверждению Концепции развития оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе, что позволило значительно повысить надёжность функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей.

Глава «Россетей» вышел с предложением о совместной отработке стресс-сценариев с муниципалитетами крупных городов, когда в случае сбоев в городских теплосетях многократно возрастает нагрузка на электрические сети. Инициатива была поддержана Александром Новаком.