В России снизится число крупных энергоаварий

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Министерство энергетики России согласовало в правительстве единый документ, который обязал энергокомпании страны привести все параметры работы энергетического оборудования к общему знаменателю. Это касается систем регулирования, противоаварийной автоматики, технологических защит блоков гидроэлектростанций, тепловых электростанций, то есть основного оборудования, сбой в настройках которого может привести к развитию энергоаварии в других регионах.

«Принятый документ разрабатывался нами на основе отраслевых стандартов, стандартов компаний и сейчас имеет статус обязательного к исполнению для энергосистем, работающих в составе Единой энергетической системы России, — рассказал в интервью ТАСС заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, — Его особенности в том, что реализация поставленных распоряжением задач не потребует дополнительных инвестиций, потому что оборудование уже имеется и установлено, его нужно только перенастроить в соответствии с требованиями ЕНЭС. В результате это положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей. И крупных энергоаварий в будущем нам удастся избежать».

До появления этого документа разные субъекты энергетики по-разному настраивали технические параметры оборудования, функционирующего в Единой энергетической системе России. Резонансные отключения электроэнергии в Крыму и на Дальнем Востоке были вызваны тем, что из-за срабатывания автоматики на одном объекте без света оказывался целый регион. В течение определенного времени не работали банки, терминалы, не было электричества в торговых центрах и частных домах. Это происходило в том числе и из-за того, что настройки энергетического оборудования у субъектов энергетики не были едины.

Распоряжение уже вступило в силу и сейчас «Системный оператор» (оперативно-диспетчерское управления Единой энергетической системы) находится в процессе эксплуатации генерирующего оборудования, изучает параметры его настроек. Там, где потребуется корректировка параметров, она будет осуществляться. На атомных станциях корректировка параметров не потребуется. Все структуры «Росатома» всегда работали в согласованном режиме.

Андрей Черезов высоко оценил проведенные недавно энергетиками страны учения в Дагестане: «Из ситуации, в которой находилась Дагестанская сетевая компания, собственными силами выйти сложно — им потребовался бы либо долгий срок, либо огромные кредитные средства, которые у них нет возможности привлечь. Поэтому инициатива "Россетей" позволила добиться быстрого улучшения состояния дагестанской энергосистемы».

Учения проходили с 20 июля по 14 августа 2018 года. В мероприятиях участвовало 2 506 человек и 871 единица техники из 15 дочерних и зависимых обществ «Россетей». Уровень потерь электроэнергии в регионе до учений составлял 37 процентов при показателе изношенности оборудования в 76 процентов. За пять месяцев 2018 года в республике произошло 389 аварий, что на 20,4 процента выше чем за аналогичный период 2017 года. За время учений было заменено более 8 тысяч опор линий электропередачи, отремонтировано порядка 400 трансформаторных подстанций, смонтировано более 600 километров новых самонесущих изолированных проводов в распредсетях региона вместо голого провода, что значительно повысило надежность энергоснабжения потребителей. Было установлено более 21 тысячи приборов учета электроэнергии, организован удаленный сбор и передача их показаний (было установлено почти 1700 устройств сбора и передачи данных).

В результате учений более одного миллиона жителей Дагестана получили надежное электроснабжение, соответствующее общероссийским стандартам. Экономический эффект от мероприятий оценивается в 72 миллиона киловатт в час за год снижения потерь электроэнергии, что эквивалентно сумме в 232 миллиона рублей в год.

По словам замглавы минэнерго России Федеральной целевой программой (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено порядка 9 миллиардов рублей для развития сетевой инфраструктуры Крымского полуострова. Эти средства планируется направить из федерального бюджета в том числе на реконструкцию транзитной линии 110 кВ Южного берега Крыма.

«Проблема этой территории в том, что на Южном берегу Крыма в основном расположены санатории, и пропускная способность существующих линий электропередачи, построенных в середине прошлого века, и подстанций ограничена, что сдерживает развитие туристической инфраструктуры на побережье. В результате кабмином было принято решение, что модернизация этой линии имеет первоочередное значение и этот транзит должен быть реконструирован», — прокомментировал ситуацию на полуострове Андрей Черезов.

Минэнерго дало поручение разработать программу модернизации линий электропередачи 0,4–10 кВ, потому что возраст основного оборудования этого класса напряжения составляет более 50 лет и оно не может гарантировать надежного энергоснабжения в республике. Кабмином Крыма была разработана плановая программа, которая позволила бы постепенно модернизировать «малые сети». Объем этой программы составляет порядка 40 миллиарда рублей. Подробно программу улучшения энергоснабжения полуострова минэнерго начнет рассматривать после завершения реструктуризации ГУП «Крымэнерго» в АО «Крымэнерго».

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