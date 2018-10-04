Экономика
 
Последние новости
Заместитель генпрокурора погиб в авиакатастрофе
В Ингушетии утвердили передел границы с Чечней
Опровергнут миф о полезности вина
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Шипулин определился с будущим
В МИД рассказали о предназначении С-300 в Сирии
Названы сроки принятия закона о декриминализации репостов
Россиян предупредили о росте цен на все
Появилось видео с места гибели замгенпрокурора
Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили
Новости партнеров

В «Россетях» назвали преимущества предлагаемого ими механизма оплаты мощности

Перейти в «Мою Ленту»

Целью предлагаемого «Россетями» механизма оплаты резерва мощности является не получение дополнительных средств, а справедливое распределение тарифной нагрузки по потребителям. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор электросетевого холдинга Павел Ливинский.

Такой подход, по его словам, необходим для создания внутренних стимулов к эффективному использованию мощности. «Когда по конкретным заявкам подключаются потребители, и у них нет экономического стимула оплачивать эту мощность, она годами получается "запертой", простаивает», — отметил он.

«У нас с 2011 года присоединено 74 гигаватт мощности, а используется из них порядка 10 процентов. Эти фонды фактически работают, бремя их содержания ложится на всех потребителей. Несправедливая ситуация, когда за неэффективных потребителей платят эффективные — внутренняя "перекрестка" получается», — пояснил он.

По словам топ-менеджера, ожидаемый эффект (от введения регуляторной новации) может составить около 50 миллиардов рублей в год. «Это не дополнительные средства, а высвобождение дефицитных инвестиционных ресурсов, которые фактически мы тратим нерационально: строим объекты под заявки, которые у нас идут на техприсоединение, по схемам и программам развития, которые утверждают регионы. Получается, что мы потратили инвестиционные ресурсы в объекты, по которым у нас нет полезного отпуска», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что выручка «Россетей» за счет внедрения механизма полной оплаты резерва в абсолютном выражении не увеличится — высвободится инвестиционный ресурс. «Когда мы запускаем такой механизм, то либо мы получаем оплату за мощность, либо заявитель от нее отказывается. Предполагается, что с 2019 года пять процентов оплаты резерва мощности, в 2020 — 10 процентов, в 2021 — 15 процентов, в 2022 — 20 процентов, в 2023 — 60 процентов, и потом, с 2024 года — 100 процентов оплаты резерва мощности.

«По существующим нормам мы обязаны сетевую мощность, под которую построена инфраструктура для потребителя, в любой момент времени для него подать. Она за ним зарезервирована, все фонды, которые построены, стоят, "гудят", эксплуатируются, но при этом ответственности у заявителя по потреблению соответствующей мощности нет. И он платит за тот трафик киловатт-часов, который потребляет, а он минимальный. Получается, что мы дефицитные инвестиционные ресурсы потратили, на бумаге мощность "закрыта", но по факту — сетевые объекты недозагружены», — пояснил он.

По его словам, у холдинга нет задачи получения дополнительных средств. «Нас же регулируют региональные органы исполнительной власти, Федеральная антимонопольная служба. Если мы получаем какие-то дополнительные средства (в том числе за счет платы за резерв), с нас их "срезают", снижая общий уровень тарифа. В данном случае мы не решаем задачу увеличить выручку, мы решаем задачу справедливо распределить бремя обоснованных расходов. Вот в чем подход, и это нужно четко понимать», — рассказал топ-менеджер.

Если заявителю мощности не нужны, то постепенно он до 2024 года определит, куда будет использовать эту мощность, продолжил собеседник агентства. «Пожалуйста, можно не определять, но логично, что ее оплачивать надо, компенсируя те затраты, которые сетевая компания несет на обслуживание. Это справедливый экономический подход, — отметил глава «Россетей». — Или если он не желает платить, и мощность ему не нужна, то может отказаться от нее».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава "Россетей": привлечь частные средства в отрасль - это одна из задач
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 1 октября

Разбежались

Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
02:17Сегодня

Китай остался без американской нефти

10:53Сегодня

Россиян предупредили о росте цен на все

22:50 3 октября

Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий

Экономика00:01 3 сентября

На автомате

Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
13:2127 сентября

Дмитрий Маликов и Сбербанк предложили помочь детям

09:45Сегодня

Запасшихся долларами россиян успокоили

19:49 3 октября

Россия не смогла взять в долг

ЭкономикаПартнерский материал

Найдутся все

Салоны Билайн стали «Островками безопасности»
18:1928 сентября

Корпорация МСП приняла участие в форуме «Территория бизнеса — территория жизни»

17:31 3 октября

Минфин еще больше ослабит рубль

19:04 3 октября

Подсчитаны потери россиян от финансовой пирамиды на блокчейне

Россия
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Заместитель генпрокурора погиб в авиакатастрофе
Еврейский музей совместит полотна Левитана с авторским кино
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
В России перестанут сажать за репосты
Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят
Шойгу раскрыл судьбу своих рисунков
Слова татарского министра о «родителях на коленях» проверят эксперты
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
В МИД рассказали о предназначении С-300 в Сирии
Британца спасли из 40-летнего рабства в сарае
Китай перещеголял Россию во вмешательстве в дела США
ГРУ обвинили в организации «безрассудных» атак по всему миру
США решили ускориться с созданием гиперзвукового оружия
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Украинские журналисты наведались на закрытую фабрику Порошенко в Липецке
Украину не пустили на встречу НАТО
Украинского политика облили кровью из-за Крымского моста
Гульнара Каримова покинула Узбекистан
Украина потребовала от России отдать вагоны
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Китай остался без американской нефти
Россиян предупредили о росте цен на все
Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий
Запасшихся долларами россиян успокоили
Россия не смогла взять в долг
Минфин еще больше ослабит рубль
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Глава Росгвардии лично приехал к требовавшему встречи с Путиным «террористу»
Заночевавший в покоях императрицы вор попросил его «понять и простить»
В Забайкалье бывший следователь СКР задержан за кражу вещественных доказательств
Водитель Gelandewagen у стен Кремля пригрозил суицидом
Генпрокуратура поставила на контроль дела о репостах
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Найдено продлевающее жизнь средство
Умер придумавший термин «частица бога» физик Леон Ледерман
Россия развернет нестратегическую систему ПРО
США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300
Все материалы
Спорт
«Побью любого без сожаления»
Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Роналду рассказал об отношении к изнасилованиям
«Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
Акинфеев установил рекорд
Акинфеева наказали за удаление в матче с «Реалом»
Макгрегор захотел грязных фото Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Мое тело — их дело
Азбука любви и секса в современной литературе
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Создатель Ганнибала Лектера выпустит новую книгу
Хелен Миррен впервые показали в образе Екатерины II
Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
В сети нашли пузатого двойника Трампа
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Умершая от рака телеведущая дала заветы живым
Мать случайно испекла для сына торт в форме половых органов и прославилась
Охранник прикинулся героем страны ради женщин и пожалел
Новая функция в почте Google привела пользователей в ужас
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Британка украсила часы Rado
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Раскрыта причина изменений внешности Кейт Миддлтон после каждых родов
Завуч заставил школьниц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»
Меган Маркл явилась к подданным в кожаной юбке и расстегнула блузку
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россия оказалась в списке лидеров по числу смертельных селфи
Названы перспективы предстоящей отмены виз между Россией и Китаем
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Пассажирам российских поездов предложили спать в капсулах
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Уборщица напилась и разгромила квартиру из-за забеременевшей дочери
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Беглая такса вернулась к хозяевам через пять лет
Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Самый неудачливый австралиец шестой раз пострадал от пожара
Все материалы
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
Премьеры Парижа – 2018. Часть 2
Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Ездят сами и блещут интеллектом
Самые интересные и странные концепт-кары Парижского автосалона
BMW не будет делать конкурента Mercedes-Benz X-Class
В России будут собирать крошечный кроссовер Skoda
У мотоцикла «Урал» появилась спецверсия с канистрой водки
Все материалы
Дом
Буквы закона
Застройщиков научат русскому языку. Это грозит новым кризисом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Месяц проживания в доме на Рублевке оценили в миллион рублей
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Басков рассказал о заточении в холодильнике в доме Аллегровой
Все материалы