В «Россетях» назвали преимущества предлагаемого ими механизма оплаты мощности

Целью предлагаемого «Россетями» механизма оплаты резерва мощности является не получение дополнительных средств, а справедливое распределение тарифной нагрузки по потребителям. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор электросетевого холдинга Павел Ливинский.

Такой подход, по его словам, необходим для создания внутренних стимулов к эффективному использованию мощности. «Когда по конкретным заявкам подключаются потребители, и у них нет экономического стимула оплачивать эту мощность, она годами получается "запертой", простаивает», — отметил он.

«У нас с 2011 года присоединено 74 гигаватт мощности, а используется из них порядка 10 процентов. Эти фонды фактически работают, бремя их содержания ложится на всех потребителей. Несправедливая ситуация, когда за неэффективных потребителей платят эффективные — внутренняя "перекрестка" получается», — пояснил он.

По словам топ-менеджера, ожидаемый эффект (от введения регуляторной новации) может составить около 50 миллиардов рублей в год. «Это не дополнительные средства, а высвобождение дефицитных инвестиционных ресурсов, которые фактически мы тратим нерационально: строим объекты под заявки, которые у нас идут на техприсоединение, по схемам и программам развития, которые утверждают регионы. Получается, что мы потратили инвестиционные ресурсы в объекты, по которым у нас нет полезного отпуска», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что выручка «Россетей» за счет внедрения механизма полной оплаты резерва в абсолютном выражении не увеличится — высвободится инвестиционный ресурс. «Когда мы запускаем такой механизм, то либо мы получаем оплату за мощность, либо заявитель от нее отказывается. Предполагается, что с 2019 года пять процентов оплаты резерва мощности, в 2020 — 10 процентов, в 2021 — 15 процентов, в 2022 — 20 процентов, в 2023 — 60 процентов, и потом, с 2024 года — 100 процентов оплаты резерва мощности.

«По существующим нормам мы обязаны сетевую мощность, под которую построена инфраструктура для потребителя, в любой момент времени для него подать. Она за ним зарезервирована, все фонды, которые построены, стоят, "гудят", эксплуатируются, но при этом ответственности у заявителя по потреблению соответствующей мощности нет. И он платит за тот трафик киловатт-часов, который потребляет, а он минимальный. Получается, что мы дефицитные инвестиционные ресурсы потратили, на бумаге мощность "закрыта", но по факту — сетевые объекты недозагружены», — пояснил он.

По его словам, у холдинга нет задачи получения дополнительных средств. «Нас же регулируют региональные органы исполнительной власти, Федеральная антимонопольная служба. Если мы получаем какие-то дополнительные средства (в том числе за счет платы за резерв), с нас их "срезают", снижая общий уровень тарифа. В данном случае мы не решаем задачу увеличить выручку, мы решаем задачу справедливо распределить бремя обоснованных расходов. Вот в чем подход, и это нужно четко понимать», — рассказал топ-менеджер.

Если заявителю мощности не нужны, то постепенно он до 2024 года определит, куда будет использовать эту мощность, продолжил собеседник агентства. «Пожалуйста, можно не определять, но логично, что ее оплачивать надо, компенсируя те затраты, которые сетевая компания несет на обслуживание. Это справедливый экономический подход, — отметил глава «Россетей». — Или если он не желает платить, и мощность ему не нужна, то может отказаться от нее».

