Стали известны зарплаты российских заключенных

Средняя зарплата российских работающих заключенных составляет 4,8 тысячи рублей в месяц. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщил врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Пантелеев, передает РИА Новости.

По словам Пантелеева, заработанные деньги поступают на лицевые счета заключенных.

Во ФСИН отметили, что заработная плата отбывающих наказание не опускается ниже минимального размера оплаты труда, но существует ряд вычетов, в том числе выплаты по искам потерпевших от их преступлений, алименты и деньги за содержание — еду и одежду.

Труд заключенных используется в швейной промышленности (25,4 процента), металлообрабатывающей (15,3 процента), сельскохозяйственной (14,1 процента) и деревообрабатывающей (11,6 процента) промышленности.

Как отметил Пантелеев, значительную роль в организации труда заключенных играет привлечение госзаказов. В настоящее время пакет заказов составляет 1,6 миллиарда рублей.

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