Госпитализирован объявивший голодовку участник «Нового величия»

Фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова, объявившего голодовку, госпитализировали. Об этом сообщил активист Константин Котов в Facebook, информацию о его самочувствии также подтвердил в блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

По информации правозащитника, Крюков был переведен в больницу СИЗО «Матросская тишина» вечером 5 октября, его родственники и адвокат не были уведомлены. Состояние Крюкова было «особенно плохим», однако после двух дней капельниц у него «появились силы и состояние немного улучшилось».

«Вячеслав находился в палате интенсивной терапии, он рассказал, что по прибытии ему сделали УЗИ, взяли кровь из вены и взвесили. Он весил 50 килограммов. Делают поддерживающие капельницы по два раза в сутки и превентивно дают препараты от язвы желудка», — рассказал Еникеев.

По словам врачей, УЗИ зафиксировало ухудшения работы всех внутренних органов, особенно почек, однако пока эти изменения обратимы. Для такого срока голодовки изменения довольно серьезны, утверждают медики. Крюков не планирует отказываться от голодовки.

11 сентября Крюков и Руслан Костыленков объявили голодовку после того, как суд постановил продлить арест на три месяца четырем фигурантам «Нового величия». Другим двум обвиняемым, Анне Павликовой и Марии Дубовик, суд продлил срок домашнего ареста и разрешил ежедневные прогулки возле дома.

Десять активистов «Нового величия» были арестованы в марте. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. В конце сентября правозащитная организация «Мемориал» внесла десятерых участников «Нового величия» в список политзаключенных.

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