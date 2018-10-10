Rado выпустил теннисные часы

Швейцарский часовой бренд Rado, официальный хронометрист Кубка Кремля, выпустил новую версию модели HyperChrome Match Point. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 10 октября.

Выпуск новинки приурочен к турниру «ВТБ Кубок Кремля» 2018 года, который начнется в Москве 13 октября и завершится 21 октября. Нововведение, реализованное в модели 2018 года, — функция обратного отсчета времени. После розыгрыша одного очка запускается счетчик хронографа. Игра должна возобновиться до момента, когда секундная стрелка выйдет за пределы 25-секундной зоны, обозначенной на серебристо-синем циферблате шкалой shot-clock красного цвета: отрезок обозначает время, которое отведено игроку между окончанием одного розыгрыша и подачей для следующего.

Фото: Rado 1 /4

Также в часах реализованы все базовые функции хронографа Match Point, в частности, тахиметрическая шкала с возможностью измерения скорости или пройденной дистанции. Корпус модели выполнен из высокотехнологичной плазменной керамики. HyperChrome Match Point выпущены лимитированной серией из 999 экземпляров.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. Rado заявлена официальным хронометристом нескольких международных турниров 2018 года, включая «ВТБ Кубок Кремля» в России (13–21 октября), Erste Bank Open в Австрии (20–28 октября), Swiss Indoors Basel в Швейцарии (20-28 октября), Next Gen ATP Finals в Италии (6-8 ноября).

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