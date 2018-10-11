Российские ученые уверовали в существование молчаливых инопланетян

Директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало заявил о возможном существовании инопланетных цивилизаций, которые «не хотят выходить на связь». Об этом пишет РИА Новости.

«Я допускаю существование внеземных разумных цивилизаций. Наша цивилизация ведь существует, по аналогии с ней могут быть и другие, и скорее всего, их много. Профессор астрономии и астрофизики калифорнийского университета Санта-Круз доктор Фрэнк Дрейк в 1960 году вывел формулу, которая позволяет рассчитать количество внеземных цивилизаций, с которыми мы могли бы вступить в контакт. Согласно формуле, их множество», — рассказал Бисикало агентству.

По его словам, главной причиной того, почему люди до сих пор не нашли доказательств существования инопланетных цивилизаций, является то, что они просто «не хотят выходить на связь». Также это может быть связана с довольно коротком времени жизни этой цивилизации. Бисикало отметил, что определение свидетельств существования внеземной жизни — одна из самых актуальных задач.

В конце июля сообщалось, что космический телескоп TESS, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом, приступил к выполнению научной программы. Исследователи надеются найти с помощью нового инструмента крупные небесные тела, обладающие пригодными для жизни условиями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!