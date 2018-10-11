Сыгравшая монахиню немка обнажилась перед полицейскими и попала на видео

dailymail.co.uk

Немецкая актриса телевидения Антье Меннинг обнажилась перед автомобилем с тремя мужчинами на парковке в городе Йенген. Артистка не подозревала, что в машине сидели полицейские в штатском, следившие за дорожным движением, пишет Daily Mail в четверг, 11 октября.

Действия актрисы попали на видеокамеру сотрудников правоохранительных органов. На записи, опубликованной частично, Меннинг медленно танцует в прозрачном топике без лифчика и задирает юбку. Отмечается, что она продемонстрировала полицейским свои гениталии и зад.

40-летняя женщина позже объяснила, что решила публично раздеться, поддавшись внезапному порыву. «Несколько недель назад, на парковке, потому что мне захотелось, я повиляла задом перед тремя мужчинами, которые что-то активно обсуждали. Я немного подняла свою юбку, под которой ничего не было надето. Я не могла определить, что это были полицейские в штатском», — поведала Меннинг.

Артистку оштрафовали на 1200 евро за непристойное поведение в общественном месте. Меннинг заявила, что не согласна с наказанием, поскольку полицейские не попросили ее остановиться и не сообщили, что снимают ее на видео, а просто смотрели. Она также подчеркнула, что является эксгибиционисткой и считает обнажение естественным.

Меннинг получила известность в Германии благодаря роли монахини в сериале «Ради Бога», в котором снималась в 2007-2009 годах.

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