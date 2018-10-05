Актриса «50 оттенков серого» сфотографировалась голой и заговорила об уважении

Британская певица и актриса Рита Ора разделась для обложки журнала Clash. 109 номер издания доступен для онлайн-заказа на сайте.

Ора также дала интервью, в котором рассказала о своем втором альбоме. Релиз пластинки под названием Phoenix намечен на 23 ноября.

Фото: обложка журнала Clash

По ее словам, недавно она «переродилась в артистическом плане». «Я чувствую, что я только начала, как это ни странно. Я знаю некоторых людей в индустрии, которых я не буду называть, но они писали мне: "То, что ты делаешь, очень круто". Я вновь обрела уважение, и я его заслужила», — сказала артистка.

По ее словам, пришло время «отодвинуть все это в сторону и открыть уже эту главу». На откровенном снимке для Clash Ора полностью обнажена — на ней надеты только кожаные нарукавники.

Рита Ора известна по роли Мии Грей в трилогии «50 оттенков серого».

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