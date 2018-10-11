Ответственного за госавиацию в России потребовали арестовать

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает «Интерфакс».

«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Герасимова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 декабря. Рассмотрение материалов назначено на четверг», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Накануне стало известно, что ФСБ совместно со следствием провели обыски в квартире и рабочем кабинете Сергея Герасимова, курирующего в ОАК исполнение госконтрактов по специальному летному отряду (СЛО) «Россия», который обслуживает президента страны и первых лиц государства.

По данным источника «Коммерсанта», махинации в авиаотряде могли быть связаны с разработкой, изготовлению и монтажу авиационных интерьеров и авиаоборудования. По данным следствия, крупные суммы расхищались, в частности, при заключении госконтрактов на обслуживание систем кондиционирования используемых президентским авиаотрядом лайнеров Ту-204, Ту-214 и Ил-96.

Кроме того, хищения могли быть совершены при закупке пяти дополнительных силовых установок для вертолетов Ми-8.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России, в список ее дочерних компаний входят такие предприятия, как Сухой, МиГ, Иркут, Туполев и другие. Занимается всеми этапами эксплуатации гражданских и военных самолетов в России, начиная от разработки и сервисного обслуживания и заканчивая модернизацией и утилизацией.

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