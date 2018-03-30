Раскрыты подробности создаваемого Россией самолета Ил-276

Тактико-техническое задание на перспективный военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Министерством промышленности и торговли, сообщили ТАСС в ПАО «Ил».

«С Минобороны ТТЗ согласовано, финализировать его утверждение планируется не позднее второго квартала 2018 года», — рассказали в фирме Ильюшина.

Разработчик отметил, что «первостепенная задача программы — построить транспортный самолет, который будет отвечать всем требованиям военных». В компании также заявили, что то, будет ли Ил-276 сделан в варианте топливозаправщика, пункта связи и воздушного госпиталя, зависит от заказчика.

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Кроме того, фирма Ильюшина с 2019 года начнет разработку специальных тренажеров для летчиков Ил-276. «Запланировано производство специальных тренажеров и средств обучения, которые позволят пилотам без труда освоить новую машину. Разработка тренажеров начнется уже с 2019 года, а поставки с 2026 года», — сообщили в компании.

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026 года — начать серийные поставки в интересах Минобороны.

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