Вышла новая часть Call of Duty

Студия Activision объявила о начале продаж Call of Duty: Black Ops 4. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.
Новая игра всключает всего три игровых режима: классический мультиплеер, зомби-режим и «Королевская битва». Одиночной кампании в новой CoD нет. Разработчики значительно переработали игровую механику, убрали автоматическую регенерацию здоровья и изменили баллистику. За два месяца до релиза разработчики провели бета-тест мультиплеера игры, а еще спустя месяц — тестирование режима «Королевская битва», который в игре называется «Затмение».
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