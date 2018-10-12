F-22 аварийно сел

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США совершил 10 октября аварийную посадку на объединенной авиабазе Эльмендорф на Аляске, сообщает The Drive.

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При приземлении у самолета сломалась левая стойка шасси, а сама машина накренилась в левую сторону. В итоге повреждения получили левое крыло и нижняя часть фюзеляжа истребителя. Пилот не пострадал. Причиной инцидента названа неисправность шасси. Военные расследуют обстоятельства случившегося.

В американском издании предполагают, что у аварийно севшего самолета также нарушилось стелс-покрытие, в результате чего машину ожидает дорогостоящий ремонт.

Авария на Эльмендорфе стала третьей для F-22 Raptor за последнее время. В апреле на авиабазах ВВС Тиндалл (Флорида) и Фэллон (Невада) с этими истребителями произошло два инцидента из-за проблем с двигателем. В настоящее время ВВС располагают 187 единицами F-22 Raptor, из которых к боевому применению готовы 125 машин.

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