Раскрыто количество российских Су-35

ВКС РФ получили более 60 многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, передают РИА Новости заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

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«На сегодняшний день в частях ВКС завершена опытная эксплуатация, осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С», — сказал чиновник.

Проверяя ход государственных испытаний Су-35С, проводимых 929-м государственном летно-испытательным центром имени Чкалова, замминистра Минобороны отметил, что качество самолета, а также боевые и эксплуатационные характеристики машины, высоко оцениваются летным составом, эксплуатирующим самолет в рамках специальной операции в Сирии.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 (Су-35С в ВКС РФ ) является глубокой модернизацией самолета Су-27. Усовершенствования коснулись, в частности, бортового оборудования и планера, который был усилен.

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