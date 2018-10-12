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Групповое изнасилование в России наказали условным сроком

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Трех жителей Топкинского района (Кемеровская область) признали виновными в групповом изнасиловании местной жительницы. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Как установил суд, в июне трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртное возле одного из частных домов. В это время мимо проходила их знакомая, поздоровалась с ними и пошла домой. 19-летний юноша последовал за ней. На пустыре он накинулся на нее и затащил в кусты, где избил и изнасиловал. Вскоре к месту преступления подошли его собутыльники.

«Обнаружив его на пустыре совершающим насильственное преступление сексуального характера, они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление», — говорится в сообщении.

Женщина добралась до дома знакомых и попросила их вызвать полицию. Насильники были задержаны и полностью признали свою вину.

Ранее житель Магнитогорска Игорь Губанов, чья жена Салима Мухамедьянова пожаловалась на избиение и изнасилование в полиции, умер от инсульта. Его супруга обращалась в полицию и Следственный комитет, врачи зафиксировали у нее побои, а слова пострадавшей подтвердил полиграф. Однако дело о насилии закрыли, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Требуя справедливости и пытаясь привлечь внимание к расследованию преступления в отношении супруги, Губанов отрезал себе несколько пальцев на руке. Полицейские, которых его жена опознала как своих насильников, до сих пор работают в правоохранительных органах.

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