Умер командующий Восточным округом Росгвардии

Командующий Восточным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Груднов умер на 59-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причина смерти не называется, отмечено лишь, что его смерть была скоропостижной.

В 2000 году полковник Груднов был представлен к званию Героя России за мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов. Он лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен.

На посту командующего округом Росгвардии он сумел существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

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