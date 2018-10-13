Храм и воскресную школу подожгли в Москве

В московском районе Косино-Ухтомский в ночь на 13 октября подожгли временный храм в честь иконы Божией матери и расположенную рядом воскресную школу. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в синодальном отделе по благотворительности и социальному служению РПЦ.

«Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало, а полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви», — рассказали там.

Настоятель храма сообщил, что камеры видеонаблюдения запечатлели постороннего человека в маске, который около 4:00 обливал стены храма снаружи жидкостью из бутылок, потом поджег строения и затем скрылся с заднего двора.

Храм в Ухтомке неоднократно подвергался нападениям в 2014 году, напоминает агентство. Там повреждали забор, опрокидывали вагончик охраны, вырывали сваи фундамента из земли, а также пытались устроить пожар.

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