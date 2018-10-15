В центре Москвы у мужчины украли чемодан «Доширака» и «Роллтона»

У посетителя московского кафе украли чемодан, полный «Доширака» и «Роллтона». Об этом в понедельник, 15 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, 36-летний потерпевший накануне вечером пришел в заведение на улице Новорязанской и не заметил, как кто-то унес его вещи. Украденный чемодан был полностью загружен упаковками лапши быстрого приготовления, мужчина оценил стоимость ущерба в 11 тысяч рублей.

Пострадавший написал заявление в полицию, и сотрудники в краткие сроки установили подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий из Самарской области. В отношении него возбудили уголовное дело о краже и отпустили под подписку о невыезде.

20 сентября сообщалось о том, что неизвестные украли сто шуб из магазина в столичном районе Якиманка. Общая сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!