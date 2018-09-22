Сто шуб украли из магазина в центре Москвы

Неизвестные злоумышленники украли сто шуб на общую сумму 20 миллионов рублей из магазина в столичном районе Якиманка. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу.

ЧП произошло 20 сентября. Грабители разбили стеклянную дверь в магазине, который находится на первом этаже дома 13 по Ленинскому проспекту, забрали сто шуб и скрылись.

«Материальный ущерб составил около 20 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража"», — сообщили в столичном главке.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что на грабителях были медицинские маски. Похищенные шубы преступники загрузили в багажник джипа.

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