Четверо с топорами напали на такси в Москве

На юго-востоке Москвы четверо грабителей с топорами напали на такси и вынесли из салона сумку с деньгами. Об этом в четверг, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Накануне вечером в полицию обратились очевидцы и сообщили о происшествии на Перервинском бульваре. Четверо неизвестных в медицинских масках подошли к автомобилю такси марки Hyundai Solaris, топорами разбили стекла в машине и похитили из салона сумку.

«В сумке находились 60 тысяч долларов и 400 тысяч рублей, принадлежащих троим пассажирам такси. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Opel», — сказал сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, устанавливаются личности преступников.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!