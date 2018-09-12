В Сибири подросток решил угнать такси-вездеход по дороге к чуму родителей

Подросток попытался угнать гусеничный вездеход «Трэкол», на котором водитель вез его к родительскому чуму. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

О произошедшем в полицию заявил 41-летний житель города Лабытнанги, занимающийся перевозкой пассажиров на гусеничном вездеходе «Трэкол». Водитель сообщил, что его нанял 16-летний житель села Яр-Сале, который попросил отвезти его в деревню Лаборавая, где находится чум его родителей.

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«По дороге, подозреваемый, понимая, что у него нет денег, чтобы расплатиться с водителем, решил завладеть транспортным средством. С этой целью он, вооружившись имеющимися в "Трэколе" топором и ножом, неожиданно для водителя стал наносить ему удары», — говорится в сообщении.

Мужчине удалось отбиться от юноши, но опасаясь, что пассажир убьет его, он нанес ему несколько ударов ножом. Раненный водитель доехал до ближайшего населенного пункта и там попросил местных жителей забрать юношу, так как тому также требовалась медицинская помощь.

Потерпевший и подозреваемый были доставлены санавиацией в окружную больницу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством, совершенное с применением насилия, опасного для жизни»).

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