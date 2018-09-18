Актер из «ПираМММиды» стал жертвой мошенников

С банковской карты заслуженного артиста России Игоря Яцко пропали 400 тысяч рублей. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва» во вторник, 18 сентября.

54-летний актер обратился в ОВД «Мещанский». Яцко затруднился рассказать, где и как именно были похищены деньги. «По словам артиста, неизвестный в ночь на 17 сентября в неустановленном месте похитил с его банковской карты денежные средства в размере 400 тысяч рублей», — отметил собеседник агентства.

Полиция приняла заявление и проводит проверку.

Игорь Яцко снялся в таких фильмах, как «Мама дарагая», «Антидурь», «18 — 14», «Русалка» и «ПираМММида», а также в сериалах «Восьмидесятые» и «Доктор Живаго».

14 сентября сообщалось, что актер Валерий Магдьяш, известный по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», стал бомжом после нападения грабителей, которые отобрали у него все сбережения.

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