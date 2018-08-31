Актер Деревянко отказался верить в свою продажность из-за предвыборного ролика

Российский актер Павел Деревянко объяснил, почему снялся в ролике о выборах губернатора Московской области. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 31 августа.

«Деньги нужны. Так бы не согласился. Ну и то, что там ни за кого конкретно [не агитирую]. Я понимаю, там все равно косвенно… Один есть кандидат, по большом счету. Впрямую я там никого не призываю голосовать конкретно. Если бы это было, то я бы, конечно, не пошел на это», — отметил артист.

Деревянко добавил, что остался не вполне удовлетворен гонораром. «Ну, нормально заплатили. Могли бы больше», — сказал он.

Актер также посетовал на критику со стороны поклонников. «Хейтеры пишут мне в Instagram, что "ты, говна кусок, продался". Сильно сразу взяли быка за рога! Я не понимаю, почему я продался. Вроде ни за кого не агитирую голосовать», — подчеркнул Деревянко.

Ролик под названием «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы-2!» появился в сети накануне. Его сюжет повторяет аналогичное видео, опубликованное перед президентскими выборами, в котором фигурировали «геи на передержке». Запись с участием Деревянко также рассказывает, как изменилась жизнь семьи, которая не пошла голосовать на выборы губернатора Московской области, и главой региона был избран Остапенко. В частности, героям приходится умываться ржавой водой, забирать детей с ночной смены в школе, а очередь в садик ждать более 40 лет.

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