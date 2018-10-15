Нидерланды обвинили Россию в военных провокациях в Арктике

Российские истребители и боевые корабли пытаются спровоцировать голландских и британских военных в Арктике. Об этом газете The Telegraph заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.

«Мы видим растущий интерес российского флота к нашим учениям. Например, когда мы осуществляли учебные пуски в рамках программы защиты от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их видели», — пояснил он.

«Русские самолеты пролетают близко к нашим кораблям лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Это можно назвать провокацией», — отметил генерал.

26 сентября тактическая группа Северного флота ВМФ впервые в ходе учений применила в Арктике береговой ракетный комплекс «Бастион». Расчет успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишени, находившейся на расстоянии свыше 60 километров в море Лаптевых.

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