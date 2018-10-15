Кремль отреагировал на жесткое общение Трампа с Путиным

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки можно назвать жесткой, так как проблемы назывались своими именами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 15 октября.

«Была пресс-конференция, где президент, в том числе наш президент, я не буду говорить за президента Трампа, говорил о том, что открыто ставились (в ходе переговоров) все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление Трампа о том, что он проявлял жесткость при контактах с российским лидером. При этом он добавил, что беседа лидеров не вышла за рамки дипломатических правил приличия.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что проявил жесткость при общении с Путиным. «Это была жесткая и очень хорошая встреча», — сказал президент США.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа.

11 октября издание Helsingin Sanomat сообщило, что следующая встреча президентов России и США может пройти на Арктическом саммите в Финляндии. Точная дата мероприятия пока неизвестная, предполагается, что оно пройдет в феврале или в конце весны 2019 года.

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