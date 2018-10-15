Иностранцы вложат в Россию миллиарды

Зарубежные инвесторы готовы вложить в российскую экономику около 40 миллиардов долларов в течение ближайших пяти-семи лет. Об этом газете «Известия» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, инвестировать готовы около 20 компаний и фондов, в том числе из Китая, Южной Кореи, Катара и Саудовской Аравии.

Основное направление вложений — транспортная инфраструктура: железные и автомобильные дороги, порты и аэропорты. 25 процентов средств пойдет на усовершенствование технологий.

Озвученная Дмитриевым сумма в два раза превышает объем инвестиций, привлеченных РФПИ из-за границы за семь лет существования. Также фонд потратил два миллиарда долларов собственных средств.

РФПИ — один из двух российских суверенных инвестфондов. В отличие от Фонда национального благосостояния, с 2018 года выполняющего в основном функцию накопления, РФПИ создавался с целью привлечения иностранных инвесторов в российскую экономику.

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