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Иностранные инвесторы начали отказываться от России

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Прямые инвестиции иностранцев в российскую экономику упали в третьем квартале 2018 года на шесть миллиардов долларов. Как пишет РБК, такие данные приводятся в подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».

«Такого не было за всю историю платежного баланса», — отмечает автор исследования — ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.

Согласно данным ЦБ о платежном балансе, это рекордное квартальное сокращение прямых иностранных инвестиций с 1994 года. Также это первое снижение со второго квартала 2015 года. Его объясняют тем, что из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ.

Помимо этого, отмечают эксперты, ранее от 60 до 80 процентов прямых иностранных инвестиций в Россию на самом деле представляли собой российские деньги, пропущенные через офшоры. Западные санкции и отечественная кампания по «деофшоризации» положили конец этой практике.

До третьего квартала иностранные инвестиции в российскую экономику продолжали расти. За первую половину 2018 года прямые инвестиции нерезидентов в частный нефинансовый сектор России выросли почти на 8,5 миллиарда долларов.

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