Путин заверил французов в росте золотовалютных резервов России

Президент России Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы страны выросли и составляют 442,8 миллиарда долларов. Об этом он рассказал на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты в Ново-Огарево, передает ТАСС.

Помимо этого, глава государства отметил рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году на 1,4 процента и рекордное замедление показателей инфляции, которая за прошлый год выросла на 2,5 процента.

Также, по словам Путина, приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор страны за январь — октябрь прошлого года составил 23 миллиарда долларов. Президент пояснил, что это вдвое больше показателей за аналогичный период 2016 года и абсолютный максимум с 2014-го.

10 ноября 2017 года стало известно, что Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. Помимо этого, российский Центробанк занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.

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