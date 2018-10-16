Трампа высмеяли за нелепую картину в Белом доме

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Президента США Дональда Трампа высмеяли за нелепую картину, висящую в Белом доме. Это сделал телеведущий Джимми Киммел во время своего шоу Jimmy Kimmel Live!, передает The Daily Beast.

Ведущий обратил внимание на картину, висящую на одной из стен в Белом доме, где днем ранее журналистка Лесли Стал брала интервью у американского лидера. На полотне изображен улыбающийся Трамп, сидящий за столом с президентами США Авраамом Линкольном, Теодором Рузвельтом, Дуайтом Эйзенхауэром, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем-старшим и Джорджем Бушем-младшим.

Картину под названием «Клуб республиканцев» назвали нарциссической и неправдоподобной. «Этот шедевр висит на стене Белого дома», — сказал Киммел, отметив, что сейчас живы лишь трое из изображенных президентов. «Двое из них ненавидят Трампа, а третий — сам Трамп», — добавил он.

«Как же прекрасен этот образец нарциссизма, — продолжил ведущий. — Даже не знаешь, на какую именно нелепицу в первую очередь обратить внимание: на то, что Ричард Никсон и Авраам Линкольн подружились, или же на то, что Дональд Трамп весит меньше центнера. В любом случае картина не очень реалистичная».

Автор картины Энди Томас рассказал изданию, что президент лично позвонил ему, чтобы сказать, что ему очень понравилась работа. «Он сказал, что видел множество картин, и редко какие ему нравились», — поведал художник.

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