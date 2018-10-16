Мужчина годами врал жене и знакомым о раке ради денег

Житель английского города Лестер Дэвид Кэролл (David Carroll) несколько лет врал окружающим о тяжелых заболеваниях ради денег. Об этом сообщает BBC News.

Его бывшая жена Люси Витчерд (Lucy Witchard) познакомилась с ним в 2006 году. Мужчина сразу заявил ей, что у него лейкемия, и регулярно тратил деньги на «химиотерапию». Пара поженилась в 2011 году. Спустя четыре года Кэролл сказал супруге, что его рак перешел в терминальную стадию и ему необходимо отправиться в США на лечение. Теща дала мужчине две тысячи фунтов (около 172,5 тысячи рублей).

Женщина увидела фотографии из поездки и поняла, что ее супруг развлекался, а не лечился. Однако стоило ей начать сомневаться в диагнозе Кэролла, как тот обижался и говорил, что отношения должны строиться на доверии. При этом он признал, что врал про рак простаты и желудка. Витчерд пыталась сопроводить мужа на химиотерапию, но тот уверял, что «бережет ее от этого всего» и «становится слишком эмоциональным во время процедур». Кэролл даже подговорил коллегу с работы притвориться доктором и позвонить супруге. По словам Витчерд, что это стало последней каплей, и они развелись.

Вскоре после развода Кэролл вступил в клуб по занятиям регби. Во время одного из матчей он получил травму и попал в больницу. После этого он врал уже товарищам по команде о несуществующей лейкемии и якобы серьезных проблемах с сердцем. С тех пор Кэролла постоянно угощали едой и напитками и дважды устраивали для него благотворительные мероприятия. Мужчина также соврал членам клуба о необходимости лечения в США, и для него снова собрали две тысячи фунтов.

Витчерд и ее мать подали на обманщика в суд. Суд магистратов города Лестер приговорил Кэролла к 26 неделям тюремного заключения, двум годам условного срока и 180 часам обязательных работ. Также он обязан выплатить компенсацию в две тысячи фунтов теще и жене и не имеет права приближаться к ним в течение одного года. Витчерд заявила, что все еще зла на супруга, «укравшего у нее столько лет жизни», и считает наказание недостаточно суровым.

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