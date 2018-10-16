Власти Подмосковья отчитались о промежуточных итогах программы «Земский доктор»

178 врачей и фельдшеров начали работать в сельской местности Подмосковья с начала года по программе «Земский доктор», сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

«Специалисты первичного звена являются важнейшим элементом в структуре оказания медицинской помощи населению. И важно, чтобы сельские территории были также охвачены вниманием врачей», — сказал Матвеев.

По его словам, всего в этом году по программе "Земский доктор" планируется привлечь 320 медицинских работников. Министр уточнил, что участникам программы предоставляется единовременная материальная помощь в размере до миллиона рублей. «Уверен, такие стартовые помогут "земским докторам" освоиться в новых условиях», — заключил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос нехватки врачей в малых населенных пунктах Московской области. Он подчеркнул, что абсолютно все подмосковные жители должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь. Он также распорядился увеличить финансирование системы здравоохранения.

Федеральная программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года.

