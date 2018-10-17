Чиновник взял обманутых дольщиков на слабо и сказал не переживать из-за денег

Заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков предложил обманутым дольщикам самостоятельно собрать деньги на достройку многоэтажки, чтобы поселиться в ней. Об этом сообщает телеканал «Прима».
«Достройте свой дом. Что, слабо?» — сказал Ганчуков на встрече с участниками долевого строительства, которые ждут квартиры в Студгородке Красноярска с 2012 года.
Вместо помощи чиновник заявил, что людям самим нужно разбираться с проблемой. Он посоветовал им продать квартиры, а на приобретенные средства купить другую недвижимость или вложить деньги в достройку не сданного в эксплуатацию дома.
«Жизнь не заключается в каких-то там деньгах — 200 или 300 тысяч. Продайте и купите готовую. Вы 200 тысяч не хотите вложить в этот дом и рвете себе нервы. Я считаю, что лучше лишний раз бросить мимо 200 тысяч, чтобы остаться живым, здоровым и счастливым, а вы так не считаете», — сказал чиновник.
Строительство дома на улице Ленинградской, 1 должно было завершиться в 2015 году, но застройщик так и не сдал дом. Дольщики провели митинги, чтобы привлечь внимание к проблеме. На одном из них скончался пожилой мужчина — у него стало плохо с сердцем. Несмотря на то что в доме нет воды, электричества и отопления, некоторые дольщики от отчаяния заселились в квартиры.