Чиновник взял обманутых дольщиков на слабо и сказал не переживать из-за денег

Заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков предложил обманутым дольщикам самостоятельно собрать деньги на достройку многоэтажки, чтобы поселиться в ней. Об этом сообщает телеканал «Прима».

Материалы по теме Русская стройка С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?

«Достройте свой дом. Что, слабо?» — сказал Ганчуков на встрече с участниками долевого строительства, которые ждут квартиры в Студгородке Красноярска с 2012 года.

Вместо помощи чиновник заявил, что людям самим нужно разбираться с проблемой. Он посоветовал им продать квартиры, а на приобретенные средства купить другую недвижимость или вложить деньги в достройку не сданного в эксплуатацию дома.

«Жизнь не заключается в каких-то там деньгах — 200 или 300 тысяч. Продайте и купите готовую. Вы 200 тысяч не хотите вложить в этот дом и рвете себе нервы. Я считаю, что лучше лишний раз бросить мимо 200 тысяч, чтобы остаться живым, здоровым и счастливым, а вы так не считаете», — сказал чиновник.

Строительство дома на улице Ленинградской, 1 должно было завершиться в 2015 году, но застройщик так и не сдал дом. Дольщики провели митинги, чтобы привлечь внимание к проблеме. На одном из них скончался пожилой мужчина — у него стало плохо с сердцем. Несмотря на то что в доме нет воды, электричества и отопления, некоторые дольщики от отчаяния заселились в квартиры.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru