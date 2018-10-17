Джеймса Бонда подняли на смех за женский аксессуар

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поднял на смех актера Дэниела Крэйга в своем аккаунте в Twitter.

На опубликованном Морганом снимке Крэйг, сыгравший роль агента 007 в серии фильмов о Джеймсе Бонде, несет ребенка в сумке-кенгуру.

«Агент 007, и ты туда же?!» — подколол актера Морган и добавил хэштеги «сумка-кенгуру» и «женоподобныйбонд».

Поклонники актера тут же ополчились на телеведущего.

«Я не понимаю, что не так на этой фотографии», — удивлялись одни.

«Я чувствую себя самым счастливым человеком, когда прогуливаюсь со своими малышами. Как жаль, что ты слишком мужественный для того, чтобы быть отцом», — язвили другие.

«Он мог вынашивать ребенка в утробе и кормить грудью и при этом быть мужественнее тебя», — поддержали третьи.

Столкнувшись с негативом, ведущий попытался получить поддержку президента США. «Господин президент, а как вы относитесь к сумкам-кенгуру? Похоже, они всех очень волнуют. Я не представляю тебя с такой сумкой, однако ты полон сюрпризов», — обратился он к Трампу.

Глава США проигнорировал пост Пирса Моргана.

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В сентябре журналист Пирс Морган написал самой полной в мире модели Тесс Холлидей письмо с призывом похудеть. Он просил модель перестать лгать себе, потому что ни один полный человек не может быть по-настоящему счастливым, и добавил, что продюсеры зарабатывают большие деньги, эксплуатируя ее внешность.

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