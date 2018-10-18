«Аэрофлот» привлечет к ответственности авиадебошира

Авиакомпания «Аэрофлот» будет добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи — Москва, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

«На рейсах "Аэрофлота" будут жестко пресекаться любые попытки оскорбления и физического воздействия на экипаж и пассажиров», — заявил в связи с этим заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. «За подобные действия дебоширы должны отвечать по всей строгости закона, вплоть до уголовной ответственности и внесения в "черный список". Авиакомпания также потребует полного возмещения своих убытков, в том числе ущерба, который мог быть причинен другим пассажирам», — подчеркнул он.

16 октября 2018 года на рейсе «Аэрофлота» SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением. Пассажир класса бизнес, находясь на борту с заметными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: угрожал кабинному экипажу, представляясь полковником ФСБ, кричал, всячески создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменные предупреждения не реагировал, официальное письменное предупреждение, вынесенное командиром воздушного судна, разорвал и бросил в лицо бортпроводнику. В связи с создавшейся угрозой безопасности полета, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Краснодара, где авиадебошир был передан сотрудникам полиции.