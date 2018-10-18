Власти Беслана сэкономили на благотворительном концерте Стаса Пьехи

Власти Беслана и Правобережного района Северной Осетии отказались от проведения благотворительного концерта в целях экономии бюджетных средств. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».

В этом году в Беслан должен был приехать Стас Пьеха, однако в последний момент выяснилось, что администрация Правобережного района решила отказаться от концерта, хотя средства уже были зарезервированы в бюджете.

«Цена вопроса составляла 450 тысяч рублей. Эти средства шли на оплату билетов артистов, их размещение в гостинице и питание, а также на аренду аппаратуры. За свои выступления ни один артист за предыдущие 13 лет не взял ни рубля. Сейчас же кто-то решил банально сэкономить и, видимо, направить деньги на другие цели», — рассказал один из организаторов благотворительных концертов.

Проект уже 14 лет реализует «Авторадио». Гендиректор «Авторадио-Владикавказ» Игорь Дзиов сказал, что в будущем благотворительные концерты в Беслане продолжатся. «В этом году будем считать, что вышло досадное недоразумение», — добавил он.

Как распределялось финансирование между властями и радиохолдингом в предыдущие годы, не уточняется.

Агентство «Регион Онлайн» уточняет, что в районный бюджет все эти годы закладывалась небольшая сумма. Перелет и размещение радио брало на себя. Артистов по осетинской традиции встречали тремя пирогами и предоставляли площадку.

Благотворительные концерты начали ежегодно проводить после бесланского теракта. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане, погибли 333 человека, в том числе 186 детей. В предыдущие годы в концертах участвовали Александр Маршал, группы «Корни», «Лицей» и другие известные артисты.

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