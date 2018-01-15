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Резня в пермской школе заставила вспомнить Беслан

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Десятиклассник пермской школы №127, оказавшийся рядом с местом вооруженного нападения на учительницу учеников 4-го «Б», рассказал «Московскому комсомольцу» о реакции другого педагога на произошедшее.

По словам учащегося, занятия его класса шли в соседнем кабинете, и все услышали крики детей, когда на них напали два подростка с ножами. «Наша учительница выглянула в коридор, потом зашла обратно и закрыла дверь. Потом она призналась, что подумала, будто нас захватили в заложники, что сейчас будет второй Беслан», — рассказал старшеклассник.

Он отметил, что через несколько минут практически все были эвакуированы из здания, однако никто сразу не понял, что произошло. «Еще долго никто из учителей нам ничего не говорил, мне кажется, они и сами не знали, что именно произошло», — добавил школьник.

В результате вооруженного нападения пострадали 11 детей и один учитель, они госпитализированы. По подозрению в атаке на школьников задержаны два подростка. По предварительным данным, один из молодых людей был учащимся школы, другой — ее выпускником. В пресс-службе краевого МВД сообщили, что один из подозреваемых состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В Беслане 1 сентября 2004 года была захвачена террористами школа №1. Боевики в течение двух с половиной дней удерживали в здании более тысячи человек, преимущественно детей. В результате тех событий всего, включая спасателей и силовиков, погибли 333 человека, свыше 800 получили ранения. После этого теракта российское руководство на законодательном уровне занялось обновлением системы внутренней безопасности страны.

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