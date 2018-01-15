Резня в пермской школе заставила вспомнить Беслан

Десятиклассник пермской школы №127, оказавшийся рядом с местом вооруженного нападения на учительницу учеников 4-го «Б», рассказал «Московскому комсомольцу» о реакции другого педагога на произошедшее.

По словам учащегося, занятия его класса шли в соседнем кабинете, и все услышали крики детей, когда на них напали два подростка с ножами. «Наша учительница выглянула в коридор, потом зашла обратно и закрыла дверь. Потом она призналась, что подумала, будто нас захватили в заложники, что сейчас будет второй Беслан», — рассказал старшеклассник.

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Он отметил, что через несколько минут практически все были эвакуированы из здания, однако никто сразу не понял, что произошло. «Еще долго никто из учителей нам ничего не говорил, мне кажется, они и сами не знали, что именно произошло», — добавил школьник.

В результате вооруженного нападения пострадали 11 детей и один учитель, они госпитализированы. По подозрению в атаке на школьников задержаны два подростка. По предварительным данным, один из молодых людей был учащимся школы, другой — ее выпускником. В пресс-службе краевого МВД сообщили, что один из подозреваемых состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В Беслане 1 сентября 2004 года была захвачена террористами школа №1. Боевики в течение двух с половиной дней удерживали в здании более тысячи человек, преимущественно детей. В результате тех событий всего, включая спасателей и силовиков, погибли 333 человека, свыше 800 получили ранения. После этого теракта российское руководство на законодательном уровне занялось обновлением системы внутренней безопасности страны.

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