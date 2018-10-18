«Реал» нашел замену проигравшему ЦСКА тренеру

Руководство мадридского «Реала» интересуется кандидатурой итальянца Антонио Конте, в прошлом занимавшего пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает Football Italia.

Мадридцы уже вышли на связь со специалистом. Руководство клуба поинтересовалось планами 49-летнего итальянца на ближайшее будущее. Не исключено, что именно он заменит нынешнего наставника «Реала» Хулена Лопетеги.

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5 октября появилась информация, что руководство «Реала» не довольно результатами команды и задумалось об отставке Лопетеги. Перед этим испанцы уступили в матче Лиги чемпионов против московского ЦСКА. «Армейцам» дома удалось одержать победу над мадридским клубом со счетом 1:0.

В чемпионате Испании «Реал» идет на четвертом месте, имея в активе 14 очков. «Севилья», являющаяся лидером турнира, набрала 16 очков в восьми матчах чемпионата.

Конте известен по работе в «Ювентусе» и в сборной Италии. Итальянец трижды приводит туринцев в титулу чемпионов Италии. В Англии он также стал чемпионом вместе с лондонским «Челси».

Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018-го. Наставник отправился в Россию на ЧМ-2018 в качестве тренера сборной Испании. Однако, 13 июня (за день до старта турнира) руководству национальной команды уволило Лопетеги, узнав о переговорах испанца с «Реалом».

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