Поведение Кокорина списали на влияние друзей

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию вокруг арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его цитирует издание «Спорт день за днем».

«Проблемы с дисциплиной? Никогда не было. Я участвовал в его переходе из "Локомотива" в "Динамо". Встретились с родителями, пообщались, братишка его еще маленький тогда был. Никогда не было с Сашей проблем… То что с ним происходит, — влияние компании. Нужно иметь свое "я"», — подчеркнул 57-летний специалист. Он назвал свинством избиение футболистами чиновников и водителя.

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17 октября Мамаев и Кокорин попросили изменить им меру пресечения. Футболисты подали заявление на помещение под домашний арест. Оба спортсмена являются фигурантами уголовных дел и помещены под стражу до 8 декабря.

Проблемы с законом у Мамаева и Кокорина начались из-за двух драк с их участием, попавших в объективы камер наблюдения. Сперва Кокорин и Мамаев напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого они избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

Силкин с 2001 по 2011 год работал главным тренером дубля московского «Динамо». Также специалист с 2011 по 2012 год возглавлял первую команду бело-голубых. Кокорин находился в системе «Динамо» с 2008 по 2015 год.

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