Кокорин и Мамаев захотели сидеть дома

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО по обвинению в хулиганстве, попросили поместить их под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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6 октября обвинение по статье о побоях предъявили Мамаеву. Оба спортсмена содержатся в СИЗО.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу 11 октября. Футболисты являются фигурантами дел о хулиганстве. Под арестом также оказался младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл.

8 октября спортсмены стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва Кокорин и Мамаев учинили нападение на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого они избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

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