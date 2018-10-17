Кокорин и Мамаев захотели сидеть дома

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО по обвинению в хулиганстве, попросили поместить их под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
6 октября обвинение по статье о побоях предъявили Мамаеву. Оба спортсмена содержатся в СИЗО.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу 11 октября. Футболисты являются фигурантами дел о хулиганстве. Под арестом также оказался младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл.
8 октября спортсмены стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва Кокорин и Мамаев учинили нападение на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого они избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.