Александр Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба в СИЗО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посоветовал футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые сейчас находятся в СИЗО, не допускать старых ошибок, делать выводы и больше читать. Об этом он рассказал изданию Sports24.

«А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», — добавил спортсмен.

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8 октября братья Александр и Кирилл Кокорины вместе с Мамаевым в компании друзей вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в кафе, где подрались еще с двумя людьми. Пострадавшими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео. 11 октября их арестовали.

Емельяненко вышел на свободу в ноябре 2016-го и продолжил выступления в MMA. Боец отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

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